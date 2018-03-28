Roma’nın yıldızı Nainggolan bu kez de alkollü araç kullandı

Roma'nın skandallarla gündeme gelen Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'a alkollü araba kullanması nedeniyle 1 ay trafikten men ve 1.600 Euro para cezası verildi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma’nın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan bir kez daha skandalla gündemde. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, alkollü araba kullanması nedeniyle 1 ay trafikten men ve 1.600 Euro para cezası aldı. Radja Nainggolan, geçen yıl 1-1 beraberlikle sonuçlanan Belçika – Yunanistan maçının ardından arabada alkollü bir şekilde yakalanmıştı. Nainggolan`ın yılbaşı partisi olay oldu! Roma'nın Belçikalı futbolcusu Radja Nainggolan, katıldığı bir yılbaşı partisindeki görüntüleriyle gündem oldu. Nainggolan, 'Arkadaşlarımla birlikte olup yılbaşını kutlamayı seviyorum' dedi. İlgili Haberi Oku

Suçu kabul etmeyen ve “Arabayı ben sürmüyordum. Araba duruyordu ve ben de üstünde oturuyordum” diyen Nainggolan, 1 Ocak tarihinde alkollü videolarını Instagram’a koymuş ve tepki çekmişti. Hırçın futbolcu, geçen sezon da Belçika milli takım teknik direktörü Roberto Martinez tarafından sigara içmesi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Emre Belözoğlu: Cengiz, Real Madrid ve Barcelona`da oynayabilir İlgili Haberi Oku