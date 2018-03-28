Olaylı maçtan çekilen takımın cezası belli oldu
Bilecik 1. Amatör Lig’in 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü mücadelesinin 90+2’inci dakikasında 1-0 önde olan konuk ekibe verilen penaltı sonrası saha içi bir anda karıştı. Maçın hakemi 2 kişiye kırmızı kart gösterirken Gökpınarspor takımının antrenörü Cihan Uygun oyuncularını sahadan çekti.
Yaşanan olaylar sonrası Futbol İl Temsilcisi Engin Toku tarafından yapılan açıklamada, “24 Mart 2018 Cumartesi günü Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü müsabakasında Gökpınarspor’un yapmış olduğu eylemden dolayı Futbol Müsabakaları Talimatı’nın 24’üncü maddesin A bendine göre takımın hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puan silinmesine Tertip Kurulu Olarak oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca maçın personel ücretlerin Gökpınarspor’un rücu edilmesinde kararı alındı” ifadelerine yer verildi.
Akpınarspor da cezalardan nasibini aldı
Toku ayrıca başka bir müsabakanın cezasını da açıklayarak, “18 Mart 2018 günü Pazar günün Osmaneli İlçe Stadı’nda ligin 23’üncü hafta müsabakası olan 1308 Osmaneli Belediyespor- Akpınarspor maçında deplasman ekibi Akpınarspor’un müsabakaya çıkmaması dolayısıyla Futbol Müsabakaları Talimatı’nın 24’üncü maddesin A bendine göre 3-0 hükmen mağlubiyetine, 3 puan silinmesine ve maçın personelin ücretlerinin ücra edilmesi Tertip Kurulu olarak oy birliği ile karar verildi” şeklinde belirtti.
İki hafta önce de benzer bir olay yaşanmıştı
Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup takımlarından Yeniçağaspor’un Teknik Direktörü Enver Aydın Akbaş, Ankara takımlarından Çubukspor ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında çektiği videoda oyuncuların ve kendisinin darp edildiğini iddia ederek isyan etmişti.