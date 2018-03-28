Olaylı maçtan çekilen takımın cezası belli oldu

Bilecik'te hafta sonu oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçın 90+2'inci dakikasında sahadan çekilen Gökpınarspor'un cezası belli oldu. Gökpınarspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Bilecik 1. Amatör Lig’in 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü mücadelesinin 90+2’inci dakikasında 1-0 önde olan konuk ekibe verilen penaltı sonrası saha içi bir anda karıştı. Maçın hakemi 2 kişiye kırmızı kart gösterirken Gökpınarspor takımının antrenörü Cihan Uygun oyuncularını sahadan çekti.

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Yaşanan olaylar sonrası Futbol İl Temsilcisi Engin Toku tarafından yapılan açıklamada, “24 Mart 2018 Cumartesi günü Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü müsabakasında Gökpınarspor’un yapmış olduğu eylemden dolayı Futbol Müsabakaları Talimatı’nın 24’üncü maddesin A bendine göre takımın hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puan silinmesine Tertip Kurulu Olarak oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca maçın personel ücretlerin Gökpınarspor’un rücu edilmesinde kararı alındı” ifadelerine yer verildi.

Maç değil kaos! Bıçaklı kavga... 100 gözaltı...Yüze uçan tekme... Arjantin İkinci Ligi'nde Los Andes ile Brown De Adrogue arasında oynanan karşılaşma adeta bir kaosa dönüştü. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle mücadele durdu. 100 taraftar gözaltına alındı. Daha sonra bir pozisyonda rakibini suratına uçan tekme atan futbolcu kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Akpınarspor da cezalardan nasibini aldı

Toku ayrıca başka bir müsabakanın cezasını da açıklayarak, “18 Mart 2018 günü Pazar günün Osmaneli İlçe Stadı’nda ligin 23’üncü hafta müsabakası olan 1308 Osmaneli Belediyespor- Akpınarspor maçında deplasman ekibi Akpınarspor’un müsabakaya çıkmaması dolayısıyla Futbol Müsabakaları Talimatı’nın 24’üncü maddesin A bendine göre 3-0 hükmen mağlubiyetine, 3 puan silinmesine ve maçın personelin ücretlerinin ücra edilmesi Tertip Kurulu olarak oy birliği ile karar verildi” şeklinde belirtti.

90+2`de saha karıştı! Teknik direktör takımını sahadan çekti Bilecik 1. Amatör Lig'in 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali mücadelesinin 90+2. dakikasında saha içi bir anda karışarak, 4 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmada bir takım sahadan çekilirken, bu dakikadan sonra Gökpınarsporlu yönetici, antrenör ve bir futbolcu maçın orta hakeminin üzerine yürüdü. İlgili Haberi Oku

İki hafta önce de benzer bir olay yaşanmıştı

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup takımlarından Yeniçağaspor’un Teknik Direktörü Enver Aydın Akbaş, Ankara takımlarından Çubukspor ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında çektiği videoda oyuncuların ve kendisinin darp edildiğini iddia ederek isyan etmişti.