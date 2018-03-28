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Nusret Maradona’yı mest etti!

Futbol dünyasının önde gelen isimlerini restoranında konuk etmeye devam eden Nusret, yine sosyal medyada ses getiren paylaşımlar yaptı.
09:4028 Mart 2018
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Nusret Maradona’yı mest etti!

Dünya futbolunun efsanesi Arjantinli Maradona, Nusret’in şovu karşısında adeta mest oldu. Dubai’de bulunan restoranına gelen Maradona ile fotoğraf çekilen Nusret, “Türkiye’nin gururu sen Arjantin'in gururu benim” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gururusun Dedi @maradona #saltbae #salt#saltlife

Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)’in paylaştığı bir gönderi ()

New York Times’da yayınlanan bir yazıda “George Clooney kadar tanınır bir hale geldi” sözleriyle bahsedilen Nusret Gökçe ile bütünleşen saltbae hareketini yapan ünlüler arasına son olarak Diego Maradona da katıldı. Dünya futbolunun efsanesi Arjantinli Maradona, Nusret’in şovu karşısında adeta mest oldu.

”TÜRKİYE’NİN GURURU SEN ARJANTİN’İN BEN”

 

#saltbae#salt#saltlife LOVE @maradona

Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)’in paylaştığı bir gönderi ()

New York ve Dubai’de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret’in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona’nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, “Türkiye’nin gururu sen Arjantin'in gururu benim” dedi.

Etiketler
arjantin Maradona Nusret
Son güncelleme: 09:42 | 28.03.2018
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