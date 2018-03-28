Neymar’ın ayağını görenler şoke oldu! İşte son hali….

Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol severleri şaşkına uğrattı.

Geçtiğimiz günlerde sakatlık geçiren Brezilyalı yıldız Neymar, ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.

2018 Dünya Kupası’na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan Neymar için milli takım teknik heyetinde görev yapan Claudio Taffarel umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbol severler endişelendi.

Neymar, PSG`de kalmak için şartını açıkladı! Çılgın maaş... Paris Saint Germain'den ayrılması gündemde olan Neymar'ın, takımda kalmak için kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'den haftalık 1.3 milyon euro'luk maaş talep ettiği öne sürüldü. İlgili Haberi Oku