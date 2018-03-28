Neymar’ın ayağını görenler şoke oldu! İşte son hali….
Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol severleri şaşkına uğrattı.
Geçtiğimiz günlerde sakatlık geçiren Brezilyalı yıldız Neymar, ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.
2018 Dünya Kupası’na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan Neymar için milli takım teknik heyetinde görev yapan Claudio Taffarel umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbol severler endişelendi.