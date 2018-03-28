Mustafa Kapı’nın köprücük kemiği kırıldı

Geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan U17 müsabakasında köprücük kemiği kırılan sarı kırmızılı genç futbolcu Mustafa Kapı ameliyat oldu. 16 yaşındaki genç yıldız Milli Takım'ın yeni forma tanıtımında rol almış ve sosyal medyada gündem yaratmıştı.

Milli Takım’ın yeni forma tanıtım yüzü olan ve dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Mustafa Kapı’ya nazar değdi… Galatasaray altyapısında oynayan genç yıldızın geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan Trabzonspor U17 maçında köprücük kemiği kırıldı. Yaşadığı şanssız sakatlık sonrası bugün ameliyat edilen Mustafa için sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay tesislerimizde oynadığımız Trabzonspor U17 müsabakasında köprücük kemiği kırılan futbolcumuz Mustafa Kapı bugün Medical Park hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısının gelecek vadeden yıldızı Mustafa Kapı’yı Roma’nın dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi de takip ettiğini açıklamıştı. Sosyal medyada Milli Takım çekimlerinde verdiği pozlar sonrası gündem olan genç oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.