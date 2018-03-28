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Muratbey Uşak’ta yol ayrımı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Muratbey Uşak'ta ABD'li oyun kurucu Ian Miller ile yollar ayrıldı.
17:4028 Mart 2018
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Muratbey Uşak’ta yol ayrımı

Tahincioğlu Basketbol Ligi takımlarından Muratbey Uşak oyun kurucu Ian Miller ile yollarını ayırdı. Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Uşak ekibi, yaptığı tüm değişimlere rağmen kötü gidişattan kurtulamadı.

Ligde son sırada yer alan Kırmızı-Siyahlılar son olarak oyun kurucusu Ian Miller ile de karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Muratbey Uşak bu hafta sonu Anadolu Efes'i konuk edecek. 28 Mart 2018 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı`nın yeni hocası belli oldu Başantrenör arayışındaki Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Valerie Garnier ile anlaştı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Ian Miller Muratbey Uşak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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