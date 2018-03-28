MAÇ SONUCU: İspanya 6-1 Arjantin
İspanya ile özel maçta karşı karşıya gelen Arjantin zorlu deplasmandan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve ağır bir mağlubiyet aldı.
SKOR DIŞ HABERLER / Özel maçta deplasmanda İspanya’ya konuk olan Arjantin, Lionel Messi’nin oynamadığı maçı 6-1 kaybetti.
Ev sahibi İspanya 12. dakikada Diego Costa’nın golüyle 1-0 öne geçerken 27. dakikada Isco skoru 2-0’a getiren isim oldu.
Arjantin’de kaptanlık pazubandı takan Nicolas Otamendi 39. dakikada attığı golle ilk yarının 2-1 sona ermesini sağlayan isim oldu.
İkinci yarıya da hızlı başlayan İspanya, 52’de Isco, 55’te Thiago Alcantara ile durumu 4-1 yaparken 73’te Iago Aspas, 74’te yine Isco’nun attığı goller maçın skorunu 6-1 olarak tayin etti.
Real Madrid’in yıldızı Isco milli formayla ilk kez hat-trick yaparken Barcelona’lı Lionel Messi sakatlığı nedeniyle maçı tribünden takip etti.
Son güncelleme: 00:26 | 28.03.2018