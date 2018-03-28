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MAÇ SONUCU: İspanya 6-1 Arjantin

İspanya ile özel maçta karşı karşıya gelen Arjantin zorlu deplasmandan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve ağır bir mağlubiyet aldı.
00:2528 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: İspanya 6-1 Arjantin

SKOR DIŞ HABERLER / Özel maçta deplasmanda İspanya’ya konuk olan Arjantin, Lionel Messi’nin oynamadığı maçı 6-1 kaybetti.

Ev sahibi İspanya 12. dakikada Diego Costa’nın golüyle 1-0 öne geçerken 27. dakikada Isco skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Arjantin’de kaptanlık pazubandı takan Nicolas Otamendi 39. dakikada attığı golle ilk yarının 2-1 sona ermesini sağlayan isim oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan İspanya, 52’de Isco, 55’te Thiago Alcantara ile durumu 4-1 yaparken 73’te Iago Aspas, 74’te yine Isco’nun attığı goller maçın skorunu 6-1 olarak tayin etti.

Real Madrid’in yıldızı Isco milli formayla ilk kez hat-trick yaparken Barcelona’lı Lionel Messi sakatlığı nedeniyle maçı tribünden takip etti.

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Etiketler
arjantin ispanya
Son güncelleme: 00:26 | 28.03.2018
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