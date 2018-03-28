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MAÇ SONUCU: Almanya 0-1 Brezilya

Hazırlık karşılaşmasında Almanya ile karşılaşan Brezilya, Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 galip geldi.
00:0128 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Almanya 0-1 Brezilya

SKOR DIŞ HABERLER / Özel maçta Almanya ile karşılaşan Brezilya, güçlü rakibi karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında Gabriel Jesus’un attığı golle Brezilya 1-0 öne geçerken golde kaleci Kevin Trapp’in kritik hatası vardı.

İlk yarısı Brezilya’nın üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmayınca Brezilya sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca maçın kadrosunda yer almadı.

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