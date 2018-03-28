MAÇ ÖZETİ: İspanya Arjantin özeti izle! İspanya Arjantin 6-1…

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarıyla takımı görmek isteyen İspanya, Arjantin karşısında gol şov yaptı. 7 gollü karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler İspanya Arjantin maç özetini araştırıyor. İşte İspanya Arjantin özeti...

Dünya Kupası’na iddialı kadrolarla hazırlanan İspanya Arjantin hazırlık maçı için karşı karşıya geldi. Aradığı golü erken bulan sarı kırmızılılar 12. dakikada Diego Costa’nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 27. dakikada İsco attığı golle 2-0 öne geçti. Arjantin aradığı golü 39. dakikada Otamendi ile buldu, farkı bire indirdi. İsco 52. dakikada tekrar sahneye çıktı ve durumu 3-0 yaptı. İspanya’da Alcantara 55. dakikadaki golüyle 4-0 takımını öne geçirdi. Ardı ardına golleri bulan İspanya’da 73. dakikada bu kez aspan fileleri havalandırdı. İspanya’da yine maçın yıldızı İsco sahneye çıktı ve 75. dakikada kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü kaydetti. İsco’nun 3 golle yıldızlaştığı İspanya Arjantin maçı gollerini izlemek isteyen futbol tutkunları için Arjantin İspanya özeti ve gollerinin yer aldığı özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

İSPANYA ARJANTİN ÖZET İZLE