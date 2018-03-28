Luis Nani: ‘Taraftarları mutlu edemedim’

Valencia'nın sezon başında Lazio'ya kiraladığı Portekizli Luis Nani, hayal kırıklığı şeklinde geçen sezon hakkında konuştu. Nani, "Taraftarları hiç mutlu edemedim. Benden çok şey bekliyorlardı" dedi.

İspanya La Liga’nin iddialı ekiplerinden Valencia tarafından sezon başında İtalya’nın Lazio ekibine kiralanan Portekizli futbolcu Luis Nani, samimi açıklamalarda bulundu. Lazio’da bekleneni veremeyen ve bu sezon forma giyebildiği 14 lig maçında 3 gol ve 2 asist kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, “Sezon başında Lazio’ya geldim ama çok fazla fırsat bulamadım. Taraftarları hiç mutlu edemedim. Benden çok şey bekliyorlardı” dedi.

Sözlerine “Benim yapabileceğim katkıya inanıyorlardı. Taraftarlar ile aranızdaki iletişim önemlidir. Her zaman onları anlamalıyız” ifadeleriyle devam eden Nani’yi 2 milyon Euro’ya kiralayan Lazio’nun sözleşmede yer alan 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Nani’nin bonservisini almayacağı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda Valencia’ya geri dönecek. Emre Mor`u transfer edemedi, işinden oldu! Inter ve Çin'in Jiangsu Suning ekiplerinde sportif direktör olarak görev yapan Walter Sabatini ile iki kulüp de yollarını ayırdı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Emre Mor ve Javier Pastore için yapılan transfer girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması Sabatini'yi görevinden etti. İlgili Haberi Oku