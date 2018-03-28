Luis Nani: ‘Taraftarları mutlu edemedim’
İspanya La Liga’nin iddialı ekiplerinden Valencia tarafından sezon başında İtalya’nın Lazio ekibine kiralanan Portekizli futbolcu Luis Nani, samimi açıklamalarda bulundu. Lazio’da bekleneni veremeyen ve bu sezon forma giyebildiği 14 lig maçında 3 gol ve 2 asist kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, “Sezon başında Lazio’ya geldim ama çok fazla fırsat bulamadım. Taraftarları hiç mutlu edemedim. Benden çok şey bekliyorlardı” dedi.
Sözlerine “Benim yapabileceğim katkıya inanıyorlardı. Taraftarlar ile aranızdaki iletişim önemlidir. Her zaman onları anlamalıyız” ifadeleriyle devam eden Nani’yi 2 milyon Euro’ya kiralayan Lazio’nun sözleşmede yer alan 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Nani’nin bonservisini almayacağı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda Valencia’ya geri dönecek.