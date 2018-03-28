Liverpool’un yıldızı Salah’tan öğrencilere korkutan sürpriz

Liverpool'un yıldızı Salah, öğrencilere özel hazırlanan bir sürprizde yer aldı. 20 öğrenci televizyonda yayınlanan maçı spiker gibi seslendirirken, yıldız futbolcu bir anda saklandığı yerden ortaya çıkınca eğlenceli anlar yaşandı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, öğrencilerin katıldığı bir etkinlikte yaptığı sürprizle eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Bu sezon Liverpool formasıyla sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan ve dünya futbolunda adından söz ettiren Mısırlı futbolcu, saha dışında da kendisini sevenleri mutlu etmeye devam ediyor.

Liverpool’un stadı Anfield Road’daki etkinliğe katılan 20 öğrenci bir televizyonda yayınlanan maçları spiker gibi anlatırken dev posterin arkasına saklanan Salah bir anda öğrencilerin karşısına çıkıyor.

Yıldız futbolcuyu karşısında görünce şaşkına dönen öğrencilerin tepkileri ise eğlenceli dakikalar yaşanamasına neden oldu.

İşte Salah’ın öğrencilere yaptığı şaka ve yaşananlar;