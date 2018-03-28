LeBron James’ten flaş sözler: ‘Ben kendimi MVP seçerdim’

Cleveland Cavaliers formasıyla olağanüstü bir sezon geçiren LeBron James, normal sezonun MVP'si (en değerli oyuncu) olarak kendisini gösterdi. 33 yaşındaki James, "Kesinlikle kendime oy verirdim" dedi. LeBron bu sezon 27.4 sayı, 9.1 asist ve 8.6 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen süperstar LeBron James, normal sezonun en değerli oyuncusuna verilecek olan MVP ödülü için en ciddi adayın kendisi olduğunu söyledi. 33 yaşındaki James, “Ben kendime oy verirdim. Çalışma yoğunluğum, bunu ortaya koyuşum, sene boyunca takımımızda olup bitenler, birçok kez sakatlanışımız ve benzeri şeyler, oyuncuların gidip gelmesi ve buna rağmen ayakta kalabilmemiz… Kesinlikle kendime oy verirdim” dedi.

‘Bu delice çünkü bunu düşünerek yola çıkmamıştım’

Kendini en üst düzeyde tutabilmek için yıllık bir buçuk milyon Dolar harcayan ve ilerleyen yaşına rağmen hala zirvede yer alan James, “Kariyerimin bu noktasında bazı tabuları yıkmaya, 15. yılındaki adamlar hakkındaki rivayetleri bozmaya çalışıyorum. Daha önce yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bu delice, çünkü bunun için yola çıkmamıştım. Her şey doğal bir şekilde oluyor. Yalnızca bedenim ve aklımla idman yaparak sahaya çıkıyorum ve olacaklara bakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Söyledim işte. Tabii ki önceden de inanılmaz sezonlarım oldu, ama dediğim gibi: Komple bir basketbolcu olarak yapabileceğimin en iyisi bu” diyerek sözlerini noktalayan LeBron James bu sezon, 27.4 sayı, 9.1 asist ve 8.6 ribaund ile oynuyor.

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