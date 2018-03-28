İzlanda’dan Rusya’ya boykot!

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinin boyutları futbola kadar ulaştı. İngiltere’nin ardından İzlanda da Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’na ‘diplomatik’ boykot uygulayacağını açıkladı

İngiltere’de eski rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından yaşanan politik krizin etkileri futbola da sıçradı. Gazete Habertürk’ün haberine göre İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağının açıklanmasının ardından İzlanda'nın da Dünya Kupası'nı boykot edeceği duyuruldu.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Salisbury'deki saldırının “uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Avrupa'daki barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunun” vurgulandığı açıklamada, Rus yetkililerle yapılan tüm üst düzey ikili diyaloğun geçici olarak ertelendiği ifade edilerek, “Bunun sonucu olarak İzlandalı liderler, bu yaz Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'na katılmayacaklar” ifadesi kullanıldı.

İzlanda gibi Polonya da açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirmişti. Krizin bir soğuk savaşa dönüşmesi halinde katılımcı takımların da kupadan çekilebileceği endişesi yaşanıyor.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Dünya genelinde 24 ülkede toplam 139 diplomat sınır dışı edildi.

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