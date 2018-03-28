Isco’dan Zidane’a: ‘Bana güvenmiyor’

İspanya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçta üç gol atarak yıldızlaşan Isco, maçın ardından Marca'ya yaptığı açıklamada Zinedine Zidane'a yüklendi. Isco, "Teknik direktörüm Zidane bana güvenmiyor. Ben belki de Real Madrid için bir sorunumdur" dedi.

İspanya’nın hazırlık maçında Arjantin’i 6-1’lik skorla dağıttığı karşılaşmada ‘hat-trick’ yaparak yıldızlaşan Real Madrid’in İspanyol oyuncusu Isco, müsabakanın ardından Los Galacticos’un teknik direktörü Zinedine Zidane’a yüklendi. “Madrid’de bir oyuncunun sahip olması gereken güvene sahip değilim” ifadelerini kullanan Isco, “Milli takımla olan maçlar bana hayat veriyor. Burada hocanın güvenine sahibim” dedi. MAÇ SONUCU: İspanya 6-1 Arjantin İspanya ile özel maçta karşı karşıya gelen Arjantin zorlu deplasmandan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve ağır bir mağlubiyet aldı. İlgili Haberi Oku

Maçın ardından Marca’ya konuşan 25 yaşındaki futbolcu “İyi bir oyuncu olduğumu göstermek istiyorum. Lopetegui bana güvendiğini verdiği dakikalarla gösteriyor. Teknik direktörüm Zidane bana güvenmiyor. Ben belki de Real Madrid için bir sorunumdur. Neler yapabileceğimi Arjantin maçında gösterdim ama Zidane’ın güvenini nasıl kazanırım bilmiyorum” şeklinde konuştu. Isco`nun sevgilisine ölüm tehdidi: `Günlerin sayılı` İlgili Haberi Oku