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Galatasaray’dan Trabzonspor maçı öncesi 10 milyon Euro’luk doping!

Galatasaray Yönetimi, Trabzonspor maçı öncesinde futbolculara 10 milyon Euro daha ödedi.
16:0828 Mart 2018
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Galatasaray’dan Trabzonspor maçı öncesi 10 milyon Euro’luk doping!

Trabzonspor maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak moral motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi seçildiğinden bu yana 12 milyon Euro odeme yaptığı futbolculara dün itibariyle 10 milyon Euro daha ödeme yaparak adeta futbolcularda doping etkisi yarattı. Hafta sonu oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolculara alacaklarının büyük kısmını ödeyen yönetim toplamda 22 milyon Euro’luk kaynak bulurken Florya’da bayram havası yaşattı ve zor bir işi de başarmış oldu.

28 Mart 2018 Galatasaray`ın efsane başkanı Özhan Canaydın`a büyük saygısızlık Galatasaray'ın efsane başkanlarından rahmetli Özhan Canaydın'ın Florya'daki Özhan Canaydın Parkı'nda bulunan heykeline çirkin bir saldırı yapıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
10 milyon euro galatasaray ödeme trabzonspor
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