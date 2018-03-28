Galatasaray’dan Trabzonspor maçı öncesi 10 milyon Euro’luk doping!

Galatasaray Yönetimi, Trabzonspor maçı öncesinde futbolculara 10 milyon Euro daha ödedi.

Trabzonspor maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak moral motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi seçildiğinden bu yana 12 milyon Euro odeme yaptığı futbolculara dün itibariyle 10 milyon Euro daha ödeme yaparak adeta futbolcularda doping etkisi yarattı. Hafta sonu oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolculara alacaklarının büyük kısmını ödeyen yönetim toplamda 22 milyon Euro’luk kaynak bulurken Florya’da bayram havası yaşattı ve zor bir işi de başarmış oldu.

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