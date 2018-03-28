Galatasaray’dan hakemlere tepki: ‘Adil olmayan kararlar ile…’

Galatasaray'ın Vestel Venüs Sultanlar ligi play-off yarı final ikinci maçında Vakıfbank'a 3-2 kaybettiği karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden hakem kararlarına tepki gösteren bir açıklama yayınlandı.

Galatasaray Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde oynanan Vakıfbank maçının ardından bir açıklama yayınladı. Yarı final eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda 3-0 galip gelen Vakıfbank, evinde de 3-2 kazanarak adını finale yazdırırken müsabakadaki hakem kararlarına Galatasaray tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sezona yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray Bayan Voleybol Takımımızın dün akşam oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final ikinci karşılaşması, adil olduğuna inanmakta zorlandığımız kararlar ile kaybedilmiştir.

VakıfBank, Sultanlar Ligi`nde finale yükseldi Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçında Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi. Vakıfbank finalde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku

Avrupa voleybolunun en büyük ligi olan Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin bu seviyeye ulaşmasında kulüp, oyuncu ve yöneticiler tarafından tüm özverili çalışmalar ortaya konulmasına rağmen yılların emeğinin adil olmayan kararlar ile yok sayılmasını üzüntüyle karşılamaktayız.

Galatasaray Spor Kulübü olarak beklentimiz tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşıldığı adil ve tarafsız bir müsabaka ortamının sağlandığı bir ligde mücadele etmektir. İtiraz hakkını tamamlayan takımımızın bu durumundan yararlanılması üzüntü vericidir. Sadece takımımız için değil tüm takımların emeklerinin adil ve dürüst yönetimler ile korunmasını beklemek en tabii hakkımızdır.”