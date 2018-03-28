Galatasaray’da tarihi kongre öncesinde sunum kavgası!

Galatasaray'da 31 Mart'ta gerçekleştirilecek tarihi mali genel kurul öncesinde eski ve yeni yönetim arasında kriz patlak verdi! İbra edilmeme tehlikesi yaşayan Dursun Özbek ve ekibi ile Mustafa Cengiz kurmayları arasında tartışma yaşanıyor.

Galatasaray'da eski ile yeni yönetim bu kez ‘sunum' yüzünden karşı karşıya geldi. Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre; Cumartesi günü yapılacak olağan mali genel kurul, erken seçime gidip koltuğu Mustafa Cengiz'e kaptıran eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi için kritik önem taşıyor.

2017 yılının mali tablosu genel kurul üyeleriyle paylaşılacak ve Özbek yönetiminin mali ve yönetsel açıdan ibrasına karar verilecek.

Dursun Özbek buradan çıkacak sonuca mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili stratejisini belirleyecek.

Özbek ve ekibi için “kader” niteliği taşıyacak bu oylama öncesi eski yönetim, mali genel kurulda kendilerini savunmak için üyelere bizzat sunum yapmak istediklerini iletti.

Eski yöneticilerin, Ocak 2018'in sonuna doğru göreve gelen başkan Mustafa Cengiz'in, 2 aylık dönemde yeteri kadar mali duruma hakim olamayacağı savunmasıyla sunum konusunda ısrarcı oldukları bildirildi.

‘NE GEREK VAR'

Yeni yönetim ise buna şiddetle karşı çıkıyor… Şu anda mali tablolara sadece kendilerinin erişebilme yetkisinin bulunduğunu hatırlatan Mustafa Cengiz ve arkadaşları, “Raporlar ortada. Böyle bir şeye ne gerek var” diyerek bu taleplere olumsuz yanıt veriyor. Bu kriz iki başkanla görüşülerek, çözülmeye çalışılıyor.

ÖZBEK’İN DENETÇİSİ SORULARI YANITLAYABİLİR

Mali tablolarla ilgili sunumu henüz kimin yapacağı netleşmezken, genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak kişi de merak konusu…

Eğer iki başkan aralarında anlaşırlarsa sunumu Cengiz yönetiminden biri yapacak. Gelecek sorulara ise eski başkan Dursun Özbek'in denetçisinin verebileceği bildirildi.

MASA KRİZİNDE SON KARAR CENGİZ!

Tarihi kongre yaklaşırken iki yönetim arasında bir diğer tartışma konusu da yönetim masasında kimin oturacağıydı.

Eski yönetim, söz konusu rakamlar 2017'yi ilgilendirdiği için, sahnedeki yönetim kurulu masasında kendileri oturmak istedi. Ancak Cengiz yönetimi bunu kabul etmedi.

Daha sonra ‘sunum' hakkı verilebileceği düşüncesiyle hareket eden Dursun Özbek iyi niyet işareti olarak geri adım attı. Cumartesi günü yönetim masasında Cengiz yönetiminin oturmasına karar verildi

HUKUKÇULAR ‘YENİ YÖNETİM’ DİYOR

Mali genel kurul, teknik olarak 2017 yılının tablolarının inceleneceği bir toplantı. Bu yönüyle Dursun Özbek yönetimini ilgilendirse de hukukçular farklı bir pencereden bakıyor.

Mevcut yönetimin şu andaki mali tablolara erişim sağladığını belirten hukukçular, sunumu Cengiz yönetiminin yapması görüşünde birleşiyor.

Eski yönetimin yapacağı bir sunumun, kulüp tüzüğüne de aykırı olacağı belirtiliyor.

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