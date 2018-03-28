Galatasaray’ın efsane başkanı Özhan Canaydın’a büyük saygısızlık

Galatasaray'ın efsane başkanlarından rahmetli Özhan Canaydın'ın Florya'daki Özhan Canaydın Parkı'nda bulunan heykeline çirkin bir saldırı yapıldı.

Galatasaray eski başkanlarından ‘Centilmen Başkan’ olarak tanınan Özhan Canaydın’ın Florya’da bulunan heykeline hırsızlar musallat oldu… Heykelin ayağını koparan hırsızlar bununla kalmayıp Özhan Canaydın’ın hemen yanında bulunan aslan figürünü de çaldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin tam karşısında bulunan Özhan Canaydın Parkı’nda bulunan heykelin son hali büyük tepkilere neden oldu. Daha önce de Fatih Terim’in gönderilişini protesto eden taraftarlar, 2012’de parka koyulan ve henüz açılışı yapılmayan aynı heykelin kolunu kırmıştı.

2002-2008 yıllarında Galatasaray Başkanlığı yapan Özhan Canaydın “Centilmen Başkan” olarak tanınıyordu. 2.5 yıl pankreas kanseri hastalığı tedavisi gören Canaydın 2010 yılında hayatını kaybetmişti.

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