Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki değişim

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarları, teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla graffiti sanatçıları tarafından boyandı. Duvarlardaki Metin Oktay ve Galatasaray logolu graffitiler, taraftarlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

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