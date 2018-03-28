Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki değişim

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarları, teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla graffiti sanatçıları tarafından boyandı. Duvarlardaki Metin Oktay ve Galatasaray logolu graffitiler, taraftarlar tarafından da beğeniyle karşılandı.
16:5328 Mart 2018
0
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki değişim

Galatasaray'a ait Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı.

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarlarındaki grafitiler görenleri hayran bıraktı. Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı.

Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi.

Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklerle süslendi.

28 Mart 2018 Mustafa Cengiz: “Menajerler bizi bombardımana tutuyor” Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sermaye artırımından elde ettikleri gelir sonrası birçok menajerin alacakları için kulübün kapısına dayandığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Florya Metin Oktay Tesisleri galatasaray
Son güncelleme: 16:54 | 28.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER