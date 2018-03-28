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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni hocası belli oldu

Başantrenör arayışındaki Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Valerie Garnier ile anlaştı.
11:1428 Mart 2018
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır. Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier’e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz” denildi.

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Fenerbahçe Valerie Garnier
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