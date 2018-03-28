Emre Mor’u transfer edemedi, işinden oldu!

Inter ve Çin'in Jiangsu Suning ekiplerinde sportif direktör olarak görev yapan Walter Sabatini ile iki kulüp de yollarını ayırdı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Emre Mor ve Javier Pastore için yapılan transfer girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması Sabatini'yi görevinden etti.

İtalya’nın köklü gazetelerinden Corriere dello Sport’un haberine göre Inter’in sportif direktörü Walter Sabatini, transfer dönemindeki başarısızlıkları ve iki takımda birden görev alması nedeniyle işine son verildi. Inter’le birlikte Çin’in Jiangsu Suning takımında sportif direktörlük görevini sürdüren Sabatini ile iki takımda da yollar ayrıldı.

Yaz transfer döneminde Emre Mor ile ilgilenen Inter’de milli futbolcu ile anlaşan Sabatini, Çin’e gitmek zorunda kalmış ve Emre Mor transferi rafa kaldırılmıştı. Mor ise ardından Celta Vigo’nun yolunu tutmuştu. Sabatini’nin öte yandan devre arası transfer döneminde de Javier Pastore’yi transfer edememesinin de gönderilmesinde önemli etken olduğu kaydedildi.

Bu iki transferdeki başarısızlık nedeniyle Inter yönetiminin sinirlendiği ve Sabatini’nin Teknik Direktör Luciano Spalletti’ye yeteri kadar yardımcı olamadığı nedeniyle gönderildiği iddia edildi.

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