Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt: ‘NBA’de yarım kalan işlerim var’

Darüşşafaka'nın başarılı koçu David Blatt, basketbol hakkında çok fazla şey öğrenmiş olsa da Amerika'da yarım kalan işleri olduğunu söylüyor. Cleveland'ın kariyeri için önemli bir tecrübe olduğuna dikkat çeken Blatt, henüz projesini tamamlayamadığını anlattı...

David Blatt, herhangi bir koç değil. Rusya ile Avrupa, Maccabi ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Avrupa basketbolunun en önemli figürlerinden biri… EuroLeague felsefesini NBA'de en üst seviyede temsil ettikten sonra Darüşşafaka'yla Avrupa'ya dönen tecrübeli koç, yaşadıklarını Ribaund Dergisi’nde Head&Shoulders ile ayın röportajında anlattı. Daçka doğru yolda mı? Türk basketbolu nereye gidiyor? NBA'e dönecek mi? Blatt'in her soruya zihin açıcı yaklaşımı ve üslubuyla bir cevabı var…

BAŞARMAK İÇİN ÇABALAYAN BİR ÇEVRE YARATMALISINIZ

– Darüşşafaka’da nasıl oynayacağımıza dair oturtmak istediğimiz bazı prensipler var. Bir kimlik inşa etmeye çalışıyoruz ve doğrusu önemli bir gelişme kat ettik. Özellikle Avrupa'da aldığımız sonuçlar çok iyi. Türkiye Ligi'ne gelecek olursak çok rekabetçi bir ortam. Yaşadığımız sakatlıklar da gözardı edilmemeli. Ama büyük resme bakacak olursak sezonun şu ana kadarki bölümünden memnunum. Tabii ki asıl kritik periyodun yeni geldiğini unutmamak gerek.

– Basketbol hayatında insanlarla kurduğunuz ilişkiler çok önemli. Bu işi onlarla yapıyorsunuz zira. Başarmak için çabalayan insanlardan kurulu bir çevre yaratmalısınız. Onlara başarmak için şans vermelisiniz. Çünkü bu başarılar insanların geleceğini şekillendirir. Türkiye, Yunanistan, Rusya, İsrail, ABD. Nerede çalışırsam çalışayım koçluğa böyle yaklaştım. – Doğrusu benim Cleveland’daki felsefem buradan farklı değildi ama çevresel faktörler farklıydı. Tabii oradaki oyun farklıydı, NBA'deki yaşam stili de buradaki gibi değil. Ben de projemi tamamlama fırsatı bulamadım. Sonuçta kariyerim açısından önemli bir tecrübeydi ve bunları yaşadığım için mutluyum. Ama şunu da söylemem gerekir ki, NBA'de “henüz bitmemiş işlerim” var. Çok fazla şey öğrenmiş olsam da, hala bu iş tamamlanmamış gibi hissediyorum.

FENER VE CSKA’NIN DEVAMLILIK PROBLEMİ YOK

– Fenerbahçe Doğuş, CSKA. Bu iki takım EuroLeague'in temel favorileri. Çünkü oturmuş yapıların üzerine kurulmuş durumdalar. Çok iyi koçlara sahipler. Devamlılık ve kimya problemleri yok. Ve elbette kalite! İki Yunan ekibi Olympiakos ve Panathinaikos'u da oraya aday görüyorum. Real Madrid de ciddi devamlılık problemi yaşasa da, onları da bu dört takımın yarım adım gerisinde Final Four adayı olarak yazarım.

OBRADOVIC FELSEFESİNİ DEFALARCA GÜNCELLEDİ

– Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Obradovic “doğru” anlayışın peşinde. Felsefe olarak, taktiksel olarak. Ve buna saygı duyuyorum. Aldığı sonuçlar onun adına konuşuyor zaten. Yalnız Obradovic'e dair asıl dikkatimi çeken şey şu; asla bulunduğu noktada sabit kalmıyor. Koçluğunu uzun yıllardır takip ediyorum. Taktiksel yaklaşımını, felsefesini defalarca güncelledi. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Modern bir koç, modern bir insan. DARÜŞŞAFAKALI ÇOCUKLAR TAKIMA İLHAM VERİYOR

– Ferit Şahenk'le yazın kontrat konusunu konuştuğumda bu camianın olgun yaklaşımını bir kez daha gördüm. Bana ayrılmak istersem buna elbette izin vereceklerini fakat eğer kalırsam, beni Darüşşafaka ailesinin bir üyesi olarak görmekten onur duyacaklarını söyledi. Ben de kalma kararı verdim çünkü burada çok mutluyum. Zira etrafım çok kaliteli insanlarla çevrilmiş durumda. Okul gerçekten çok özel. Çocuklar, öğretmenler, onları yanımızda görmek takıma ilham veriyor. Biz de onlara iyi örnek olmak istiyoruz. Zaten gördünüz, antremanlar onlara açık. Sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Elbette benim bu camiadaki görevim kocaman bir pastanın küçük bir dilimini temsil ediyor ve ben bunu yapmaktan ötürü çok gururluyum. Burada bir kültürü büyütmeye devam ediyoruz.

BİRER KELİMEYLE…

Obradovic: Benzersiz

Bodiroga: Lider

Jasikevicius: Özel

Diamantidis: Çok yönlü

Navarro: Skorer

Spanoulis: Kazanan

Mirsad: Yetenek

BLATT’E GÖRE EUROLEAGUE’İN EN İYİLERİ

GUARDLAR: Jr. Holden, Jasikevicius, Zizis, Ariel McDonald, Anthony Parker

FORVETLER: Kirilenko, Siskauskas, Blu, Goree

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