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Cenk Tosun en iyisi seçildi!

İsviçre merkezli CİES Futbol Gözlemevi'nin yayınladığı rapora göre Premier Lig'de geçen ayın en iyi oyuncusu belirlendi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun dünya yıldızlarını geride bıraktı...
12:4428 Mart 2018
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Cenk Tosun en iyisi seçildi!

Geçen ay Premier Lig’de oynanan her maç ve her futbolcunun tek tek izlendiği rapora göre futbolculara 100 üzerinden puan veriliyor.

Rapora göre yapılan sıralamada Everton’da forma giyen eski Beşitaşlı Cenk Tosun büyük bir sürprize imza attı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Eden Hazard, Aubameyang, Salah gibi süper yıldızları geride bırakarak listede zirvenin sahibi oldu.

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İşte sıralama:

1. Cenk Tosun (Everton) Puan 89.3

2. Salah (Liverpool) Puan 86.7

3. Sadio Mane (Lverpool)Puan 84.7

4. Firmino (Liverpool) Puan 82.3

5. Aubameyang (Arsenal): Puan 74

6. Theo Walcott (Everton): Puan 74

7. Eden Hazard (Chelsea): Puan 74

8. Chrstan Benteke (Crystal Palace): Puan 67.3

9. Rcharlson (Watford): Puan 65.7

10. Callum Wilson (Bournemouth) 65.3

Etiketler
Cenk Tosun everton sıralama
Son güncelleme: 12:45 | 28.03.2018
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