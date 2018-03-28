Bursaspor tesislerinde drift şoku

Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde gece geç saatlerde bir futbolcu, tesislerin içinde drift yaptı.

Gece geç saatlerde yapılan bu olay üst üste birkaç gece tekrarlanınca çevre sakinleri önce durumu görüntüledi, ardından da polise şikayet etti.

Tesislere gelen polis ekipleri durumu kulüp idarecilerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren futbolcu kulüp yetkilileri tarafından uyarıldı.

Yapılan uyarıların ardından futbolcu aynı olayı bir daha tekrarlamadı.

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