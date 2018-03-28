Alex’ten büyük sürpriz! Yeniden Türkiye’ye geliyor…

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, 6 Nisan'da başlayacak U12 İzmir Cup için Türkiye’ye gelecek. Yıldız isim uluslararası dev turnuvanın başlama vuruşunu yapacak.

TÜRK futbolunun unutulmaz isimlerinden, Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex De Souza, Altınordu’nun Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 6-8 Nisan’da düzenlenecek uluslararası U12 İzmir Cup’ın başlama vuruşunu yapmak için Türkiye’ye gelecek.

Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmamayı prensip edinen Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin oynandığı 17 Mart’ta İstanbul’da bir araya geldiği Alex’e Altınordu forması giydirerek Brezilyalı yıldıza olan saygısını gösterdi.

Alex de Souza`ya ne kadar Türksün testi yapıldı! Uzaktan kumanda detayı... Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'ya, katıldığı programda 'Ne kadar Türksün?' testi yapıldı. Brezilyalı yıldız 'televizyonun uzaktan kumandasını strech film ile sardın mı?' sorusuna 'Geçen hafta evimde aynısını yaptım' cevabını verdi. İlgili Haberi Oku

Brezilya’ya dönen Alex de Souza, 3 Nisan Salı günü İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek 5. U12 İzmir Cup’ın basın toplantısına da katılacak. Turnuvanın açılışını daha önce Fatih Terim, Şenes Erzik, Gheorghe Hagi ve Abdullah Avcı gibi ünlü isimler de yapmıştı.Bu yıl 21 ülkeden 56 takımla adeta Dünya Kupası’na dönüşecek organizasyona Türkiye’den de 10’u Süper Lig ekibi olmak üzere toplam 22 kulüp katılacak. İzmir Cup’a bir dönem Galatasaray’da görev yapan Jan Olde Riekerink ile eski Fenerbahçeli Salih Uçan da özel konuk olarak katılmıştı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Futbolun unutulmaz isimlerinden Alex De Souza, Altınordu’nun 6-7-8 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği U12 İzmir Cup için Türkiye'ye gelecek. Altınordu ile Petrol Ofisi'nin, “yol arkadaşlığı” kapsamında gelecek olan Alex De Souza, bu yıl 5'incisi düzenlenecek U12 İzmir Cup'ın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde saat 11:30’daki başlama vuruşunu yapacak. U12 İzmir Cup'ın açılışı, daha önce Fatih Terim, Şenes Erzik, Gheorghe Hagi ve Abdullah Avcı gibi ünlü isimler tarafından yapılmıştı.

Bu yıl 21 ülkeden 56 takımla adeta dünya kupasına dönüşecek turnuvaya, ülkemizden de 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün, U12 takımları katılacak. U12 İzmir Cup'a geçtiğimiz yıllarda bir dönem Galatasaray'da görev yapan Jan Olde Riekerink ile eski Fenerbahçeli yıldız Salih Uçan da özel konuk olarak katılmıştı.

Alex, 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı, Yıldız Salonu’nda saat 11:30’da düzenleyeceği basın toplantısı ile 5. U12 İzmir Cup ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Toplantının moderatörlüğünü Okay Karacan yapacak.