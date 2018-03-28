Ahmet Dursun’dan Serkan Reçber iddialarına tepki!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ahmet Dursun, yorumcu Serkan Reçber'in Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getireleceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Ahmet Dursun, "Ben olmak üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız, ağabeylerimiz dururken böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, yorumcu Serkan Reçber’e sportif direktörlük teklif ettiği ve tarafların görüşmelerinin sürdüğü yönünde çıkan iddialara Beşiktaş’ın eski golcüsü Ahmet Dursun Twitter hesabından tepki gösterdi. Dursun, “Üzülerek bunu paylaşmak zorundayım, Beşiktaş’ımıza sportif direktörlük için Serkan Reçber ile görüşüldüğü haberleri var, ki doğru. Ben olmak üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız, ağabeylerimiz dururken böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil” ifadelerini kullandı. Ahmet Dursun konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti: “Anlamayanlar için; Serkan Reçber’i tanımam. Göreve gelecekse de tabii ki kulüp adına iyi işler yapmasını isterim. Bu arada boş konuşanlara, ben öyle bir görev kimseden istemedim, kimsenin koltuğunda gözüm yok. Sadece bu göreve gelecek olan kişi bu işi bilen Beşiktaşlı biri olsun istiyorum. Serkan Reçber’in uzmanlığında yorumculuk dışında sportif direktörlük deneyimi, tecrübesi var mı? Varsa kesinlikle doğru kişidir.”

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