Yunanistan’da askıya alınan futbol maçları hakkında karar

Yunanistan'da askıya alınan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

SKOR DIŞ HABERLER / Yunanistan’da, PAOK’un başkanı Ivan Savvides’in silahla sahaya girmesinin ardından askıya alınan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren devam etmesine karar verildi.

Reuters’te yer alan habere göre; Yunanistan hükümeti 12 Mart’tan bu yana askıda olan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

AEK maçında belindeki tabancasıyla sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen İvan Savvides, daha sonra yaptığı bu hareket nedeniyle özür dilemişti.

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