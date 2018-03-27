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UEFA’nın Galatasaray kararı sızdı

UEFA'yla Finansal Fair Play (FFP) konusunda görüşmeler yapan Galatasaray'ın durumuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
07:3827 Mart 2018
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UEFA’nın Galatasaray kararı sızdı

Galatasaray Kulübü’nden yapılan birçok açıklamada kulübün ceza almayacağı yönündeydi.

Goal Türkiye’nin haberine göre Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe’nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak.

Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA’yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.

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galatasaray uefa
Son güncelleme: 07:40 | 27.03.2018
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