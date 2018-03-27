UEFA’dan flaş kararlar! Şampiyonlar Ligi’nde bir devir sona eriyor…

UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğinin yapılabileceğini duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lar dahil tüm karşılaşmalar 18.55 ve 21.00 saatlerinde oynanacak.Türkiye eğer önümüzdeki yıl saat değişikliği uygulamasına geçmezse maçlar 21.55 ve 00.00'da başlayacak.Eğer Türkiye, Ekim ayında kış saati uygulamasına geri dönerse maçlar TSİ 20:55 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti. UEFA, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verileceğini duyurdu. UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa’da yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

UEFA’nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek. Bu kararın altında yatan sebep olarak ise futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.

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SAATLERDE DE DEĞİŞİKLİK!

UEFA yaptığı açıklamada Devler Ligi karşılaşmalarının saatlerinde de değişikliğe gidileceğini belirtti. Şampiyonlar Ligi’nde play-offlar dahil tüm karşılaşmalar 18.55 ve 21.00 saatlerinde oynanacak. Avrupa saatine göre belirlenen maçlar Türkiye eğer önümüzdeki yıl saat değişikliği uygulamasına geçmezse Türkiye saatine göre 21.55 ve 00.00’da başlayacak. Eğer Türkiye, Ekim ayında kış saati uygulamasına geri dönerse maçlar TSİ 20:55 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

KONTENJAN ARTIRILDI!

UEFA’nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa’da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontenjanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

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