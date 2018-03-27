Trabzonspor’da seçime geri sayım

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kongrede birden fazla başkan adayı çıkacağına inandığını söyledi.

Trabzonspor’da, olağanüstü genel kurulu 29-30 Mart’ta, çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan’da tarihlerinde yapılacak. Yönetimin kongre kararı almasının ardından birçok başkan adayının ismi ön plana çıkmasına rağmen aradan geçen 19 günlük sürede henüz resmi bir başkan adayı çıkmadı. Birçok isim ve birçok fikrin ortaya atıldığı Trabzonspor camiasında kongre öncesi derin bir sessizlik yaşanırken, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, birden fazla adayın çıkacağına inandığını söyledi.

Ali Sürmen, divan kuruluna resmi bir adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek, “Henüz bir başvuru yok ama bu ilk yapılacak olan tarihe başvurmayan 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan kongreye başvurmayacak diye bir şey yok. 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan kongreye başvurmak için 5 Nisan günü sabah saat: 10:00’a kadar başvuru yapılabilir” dedi.

“Aday olacağını söyleyenler var”

Şu ana kadar bir adayın çıkmamasının, tek liste yapılabilir mi düşüncesinden kaynaklandığını belirten Sürmen, “Resmi bir başvuru yok ama aday olacağını söyleyenler var. Şu ana kadar bir adayın çıkmaması anormal bir durum değil. Ortam biraz daha farklı. Birlik ve beraberlik içerisinde tek liste yapılabilir mi düşüncesi vardı. Bu nedenle gecikmeler oluştu” dedi.

“Birden fazla aday çıkacaktır”

Olağanüstü kongre olması nedeniyle yönetimin iptal etme yetkisi bulunduğunu belirten Sürmen, “Doğru veya yanlışından çok uygun mudur, değil midir diye bakmak lazım ama bana göre kongre yapılmalı, iptal edilmemeli. Birden fazla adayın çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.