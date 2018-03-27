Rooney’nin lüks malikanesini görüntülediler!

Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig'den takım arkadaşı Vayne Rooney'in yeni yaptırdığı malikanesi göz kamaştırıyor...

İngilizler, yakından tanıdığımız ünlü ismin lüks hayatını böyle ortaya çıkardı… Everton'un yıldız futbolcusu Wayne Rooney, kısa bir süre sonra oldukça lüks bir malikaneye taşınmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON STERLİN

İngiliz basınına yansıyan habere göre; Deneyimli futbolcu eşi Coleen ve çocuklarıyla Liverpool yakınlarındaki Cheshire bölgesinde özel bir evde yaşayacak. 20 milyon sterlinlik malikanenin bir süredir devam eden inşaatı tamamlanmak üzere.

40 dönümlük oldukça geniş bir alana yayılan yeni yaşam alanının içinde, balık tutmak için iki yapay göl bile var. Altı yatak odası, bilardo salonu ve şarap mahzeni olacak üç katlı malikanede ayrıca son teknoloji sinema odası da var.

Mekanın dışında futbol sahası, fitness salonu ve 12 metrelik yüzme havuzunun yanı sıra 6 araçlık otopark da mevcut. Altı yatak odası, bilardo salonu ve şarap mahzeni olacak üç katlı malikanede ayrıca son teknoloji sinema odası da var.

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