MAÇ SONUCU: Rusya 1-3 Fransa

Özel maçta deplasmanda Rusya ile karşılaşan Fransa, güçlü rakibi karşısında 3-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.

SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya, özel maçta ağırladığı Fransa’ya 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin 40. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle 1-0 öne geçen Fransa ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken 49. dakikada Paul Pogba skoru 2-0’a getirdi.

Maçın 68. dakikasında Fedor Smolov ile farkı 1’e indiren Rusya, 83’te yine Mbappe’nin ayağından gelen gole engel olamayınca mücadele 3-1 Fransa’nın galibiyeti ile sona erdi.

Fenerbahçe’de forma giyen Roman Neustadter karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Brezilya’ya 3-0 mağlup olan Rusya, kendi evinde oynadığı ikinci hazırlık maçından da galibiyet çıkartamadı.

Fenerbahçeli Roman Neustadter`e ülkesinde tepki yağıyor Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Roman Neustadter'in, 3-0 kaybettikleri Brezilya maçından sonra milli takımdan arkadaşı Konstantin Raush ile gece kulübü çıkışında görüntülenmesi ülkesinde tepkiyle karşılandı. Rusya Futbol Federasyonu iki futbolcuya ceza verileceğini açıklarken oyuncular özür diledi. İlgili Haberi Oku