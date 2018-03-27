MAÇ SONUCU: Rusya 1-3 Fransa
Özel maçta deplasmanda Rusya ile karşılaşan Fransa, güçlü rakibi karşısında 3-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.
SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya, özel maçta ağırladığı Fransa’ya 3-1 mağlup oldu.
Mücadelenin 40. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle 1-0 öne geçen Fransa ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken 49. dakikada Paul Pogba skoru 2-0’a getirdi.
Maçın 68. dakikasında Fedor Smolov ile farkı 1’e indiren Rusya, 83’te yine Mbappe’nin ayağından gelen gole engel olamayınca mücadele 3-1 Fransa’nın galibiyeti ile sona erdi.
Fenerbahçe’de forma giyen Roman Neustadter karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Brezilya’ya 3-0 mağlup olan Rusya, kendi evinde oynadığı ikinci hazırlık maçından da galibiyet çıkartamadı.
Son güncelleme: 20:58 | 27.03.2018