Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11’ler…

İrlanda karşısında sahada galibiyetle ayrılan millilerimiz bu kez Karadağ karşısında. Kadroda gençleşmeye giden Türkiye ikinci hazırlık maçını da kazanabilecek mi? Peki, Karadağ Türkiye A Milli hazırlık maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Dünya Kupasına katılma biletini kaçıran Türkiye Milli Takım’ı önümüzdeki turnuvaların hazırlığına erken başladı. Kadroda gençleştirmeye giden Lucescu birçok genç futbolcuyu ilk kez kadroya dahil etti. İlk hazırlık maçında İrlanda’yı Mehmet Topal’ın golü ile deviren Türkiye bu kez Karadağ karşısında galibiyet arayacak. Peki Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Karadag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtları ve maçın detayları…

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ Türkiye hazırlık maçı bu akşam saat 20:10’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI İLK 11

KARADAĞ: Mijatovic, Mijuskovic, Tomasevic, Stojkovic, Stefan Savic, Vukcevic, Jovovic, Ivanic, Kojasevic, Beqiraj, Jovetic

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

A Milli Takımımızın kaptanı Mehmet Topal, Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü 29 Mayıs 2016 tarihinde Karadağ'ı 1-0 yendiğimiz özel maçta kaydetmişti. pic.twitter.com/Ub8F6EE0jb — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 27 Mart 2018

SELÇUK İNAN KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, dün akşam yapılan antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan’ın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak özel maça kadar iyileşemeyeceği belirtildi. Açıklamada, tedavisine kulübünde devam edecek Selçuk İnan’ın bugün Antalya’dan İstanbul’a döneceği ifade edildi.