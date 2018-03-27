Jem Wolfie Instagram’ı sallıyor

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkatleri üzerine çeken Jem Wolfie, basketbola ilgisiyle sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Jem Wolfie, Instagram’ın son dönemlerde en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

Herkes onu önce basketbola olan aşkıyla tanıyor.

1,1 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşım yapan Wolfie, basket potasında yaptığı hareketlerle herkesin beğenisini topluyor.

Jem Wolfie 17 yaşındayken geçirdiği sakatlık nedeniyle basketboldaki profesyonel hayatını sonlandırmak zorunda kalsa da spora hayranlığı ve yeteneğiyle basketbolu bırakmış değil.

Jem Wolfie’nin en sevdiği oyuncusu ise Michael Jordan. Wolfie,fiziğiyle Kim Kardashian’a da benzetilse de kendisinin böyle bir iddiası yok.

Yetenekleri sayesinde internet üzerinde fazlasıyla dikkat çeken Jem hem Good Eats adındaki sağlıklı yemek markasının kurucusu hem de özel spor hocası.

Güzel sporcu yaptığı bir açıklamada “Fitness her zaman benim için bir tutku oldu. Pek çok sporu yaparak büyüdüm”dedi ve ekledi:

“Batı Avustralya Basketbol Ligi’nde oynadım.Onun dışında tenis ve yüzmede de iyiyim.”