İngiltere’de milli takımında güvenlik skandalı! Oyuncuların odasına girdiler

İngiltere Milli Takımı'nın kaldığı otelde patlak veren güvenlik skandalı İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Lingard ve Rashford'un kaldığı odaya otel görevlisiymiş gibi giren bir taraftar oyuncuları videoya kaydetti.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Milli Takımı’nın, İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi kaldığı otelde patlak veren güvenlik skandalı Ada basınında gündeme oturdu.

Wembley’de oynanacak maç öncesinde otelde dinlenen Jesse Lingard ve Marcus Rashford’un odasına bir taraftar tarafından kamera yerleştirildi. The Sun’da yer alan habere göre, taraftar kendisini oda servisi olarak tanıttı.

Odaya berberin gelmesini bekleyen futbolcular elinde kamerayla özel odaya gelen kişinin berber ya da otel görevlisi olmadığını 10 dakika sonra fark etti. Taraftarın havuzu kullanma bahanesiyle otele girip kamerayı yanında getirdiği öğrenildi.

Yayınlanan videoda taraftarın kapıyı çaldıktan sonra “Oda servisi, bay Lingard” dediği yıldız futbolcunun ise “Gir, ejderhaya gir” şeklinde yanıt verdiği duyuluyor. Görüntülerde iki futbolcunun yatak üzerinde telefonlarıyla ilgilendikleri görülüyor.

Olayın patlak vermesinin ardından açıklama yapan İngiltere Futbol Federasyonu, iki sağlık görevlisiyla görüşme gerçekleştirildiğini ve oteldeki güvenliğin arttırıldığını açıkladı.

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