Gigi Datome The Simpsons’a Konuk Oluyor

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan yıldızı Gigi Datome, dünyada ilgiyle takip edilen The Simpsons'a konuk oluyor.

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dünyaca ünlü TV animasyon dizisi Simpsonlar'a konuk olacağını açıkladı.

Karikatürist Rino Russo, Datome'yi Simpsonlar karakteri gibi çizdi. Datome, fotoğrafın altına; “Simpsons'ın bir bölümünde yer almak hayalimdi. Kendimi bu koltukta otururken görmek çok güzel bir his. İtalya'dan beni bu şekilde çizen Rino Russo'ya teşekkürler” yazdı.