Gigi Datome The Simpsons’a Konuk Oluyor
Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dünyaca ünlü TV animasyon dizisi Simpsonlar'a konuk olacağını açıkladı.
Karikatürist Rino Russo, Datome'yi Simpsonlar karakteri gibi çizdi. Datome, fotoğrafın altına; “Simpsons'ın bir bölümünde yer almak hayalimdi. Kendimi bu koltukta otururken görmek çok güzel bir his. İtalya'dan beni bu şekilde çizen Rino Russo'ya teşekkürler” yazdı.
Un sogno essere tra i protagonisti di un episodio dei Simpsons sul basket europeo! Vedermi seduto su quel divano è una gioia indescrivibile! Grazie anche a Rino Russo che mi ha disegnato dall'Italia! Being one of the players who will partecipate to one Simpson's episode about basketball in Europe it's a dream! To see myself sit on that couch it's an incredible feeling! Tnx also to Rino Russo who drawn me from Italy! #serinascorinascogigione