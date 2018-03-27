Galatasaray’dan örnek tavır: ‘Rakibe saygı, kendine saygı’

Galatasaray Kulübü, 'Rakibe Saygı, Kendine Saygı' başlıklı yazıyla sarı kırmızılı ekiple karşlılaşan takımların taraftarlarına karşı saygılı davranılacağı ve uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını taahhüt etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, resmi internet sitesinden yayınladığı ‘Rakibe Saygı, Kendine Saygı’ başlıklı bir yazıyla rakip takım seyircilerine karşı uygulanacak tutumla ilgili açıklama yaptı.

Özellikle derbilerde rakip takım tribünlerine yerleştirilen dev hoparlörlerin bütün takımlar tarafından karşılıklı koz haline dönüşmesinin ardından sarı kırmızılı kulüp bir açıklama yaptı.

Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarında rakip takım taraftarlarına saygılı davranılacağı taahhütünü veren sarı kırmızılılar, şu açıklamayı yaptı;

“Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak;

Ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden “haklı” bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz.”

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