Everton’ın genç yıldızından Cenk Tosun’a övgüler

Everton'ın genç yıldızı Dominic Calvert-Lewin, milli golcü Cenk Tosun'dan övgüyle söz etti. Cenk'in tecrübesinden yararlanmaya çalıştığını dile getiren 21 yaşındaki futbolcu, "Cenk'in İngilizcesi çok iyi ve takıma uyum sağladı. Gülmeyi çok seviyor, iyi bir kalbi var" dedi.

Everton forması giyen genç golcü Dominic Calvert-Lewin kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda milli golcü Cenk Tosun’dan övgüyle söz etti. 21 yaşındaki futbolcu “Genç oyuncu olarak tecrübeli futbolculardan her şeyi öğrenmeniz gerekir. Dikkatli bir şekilde gözlem yapmalısınız. Eğer Cenk Tosun sizin takımınızda oynuyorsa, neden orada olduğunu ve ondan neler öğrenebileceğinize odaklanmalısınız. Onunla çok sık konuşuyorum ve bir şeyler öğrenmeyi deniyorum” diye konuştu.

‘Gülmeyi çok seviyor’

Çıktığı son üç maçta dört gol kaydeden Cenk Tosun’un takıma uyum sağladığına da değinen Calvert-Lewin, “Cenk’in İngilizcesi çok iyi ve takıma uyum sağladı. Gülmeyi çok seviyor, iyi bir kalbi var. Şu anda da sahada istediklerini yapıyor. Son 3 maçta 4 golü var” dedi. Everton ile 2023’e dek sözleşmesi bulunan Dominic Calvert-Lewin, bu sezon görev yaptığı 41 resmi maçta 8 gol attı ve 5 asiste imza attı.

Everton efsanesi Duncan Ferguson`dan Cenk Tosun açıklaması Everton'ın efsane futbolcusu ve antrenörü Duncan Ferguson, Cenk Tosun'un yükselen performansı hakkında değerlendirmelerde bulunurken başarılı golcünün çok çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi. İlgili Haberi Oku