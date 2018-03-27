Doğru isim Faruk Özak

Hiç borç yokken Özkan Sümer'in başkanlığı kazanması için uğraşan herkes, batış sürecinin başlamasının sorumlusudur. Siyaset üstü yönetim ile Trabzonspor; ruhunu ve felsefesini kucaklayan anlayışla ayağa kalkabilir.

Trabzonspor’un çöküşü Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlıktan ayrılmasıyla başladı. Hiçbir borç yokken Sayın Özkan Sümer'i kışkırtarak başkan adayı yapıp, daha sonra başkanlığı kazanması için uğraşan herkes, batış sürecinin sorumlusudur. Asıl çöküntü ise siyasetin her şeyi kontrol etmek istemesi ve kulübü kontrol altına alıp siyasal geleceği için kullanma anlayışıyla başlamıştır.

Batıranlar ortada

Siyasete yakın Nuri Albayrak ve çok eleştirilen yönetim kurulunun gelişi, kulübün çöküşünü hızlandırmıştır. Bu süreç; Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'yı sportif ve ekonomik olarak çökertmiştir. 10 yılda 156 futbolcu alırsan, 7 yılda menajerlere 120 milyon TL komisyon verirsen, bütün kulüpler yüzde 5 komisyonla çalışırken sen yüzde 20 ödersen, kulübü kimlerin nasıl batırdığı ortaya çıkmaktadır!

Kulüp nasıl kurtulur?

1 Taraftarın saygı duyduğu ve güvenilir bulduğu bir ekip oluşacak. Bu ekip üyelik sistemiyle kulübe 50 milyon TL nakit girişi sağlayacak.

2 Dürüstlüğüyle çalmayacağı ve çaldırmayacağı kesin olan, siyasetteyken yıpranmamak için kulübe karışmayan Faruk Özak, başkanlığa teşvik edilebilir. Siyaset üstü yönetim ile Trabzonspor; ruhunu, felsefesini kucaklayan anlayışla kurtulabilir.

3 Şener, ekonomik anlamda kulübü zor duruma düşürmüştür. Albayrak'ın kendisi değil ama çalıştığı kişiler ve yönetim anlayışı, kulübe yaklaştırılmamalıdır. Bu isimlerin olmayışı fayda sağlayacaktır.