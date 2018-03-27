CANLI YAYIN: Rusya Fransa maçı canlı izle! Rusya Fransa hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya Kupası ev sahibi Rusya Fransya'yı misafir ediyor. Dev mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak edenler için Rusya Fransa maçı Uçankuş tv canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

Dünya Kupasına sayılı günler kala dev turnuvaya katılacak takımların hazırlık maçları dahi nefesleri kesiyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek turnuvanın ev sahibi Rusya evinde Fransa’yı ağırlıyor. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Rusya Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte Rusya Fransa canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları…

RUSYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

RUSYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Futbol severler Fransa Rusya maçı hangi kanalda merak ediyor. Rusya Fransa maçı bu akşam canlı yayın olarak UçanKuş TV‘de saat 18.50‘de yayınlanacak.

FRANSA LİDER OLARAK DÜNYA KUPASI’NDA

FİFA 2018 Dünya Kupası’na elemelerinde a grubunda mücadele eden Fransa 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 23 puanla grupta lider çıktı. Rusya ise ev sahibi olması nedeni ile FİFA 2018 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı kazanmıştı.