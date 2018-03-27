CANLI YAYIN: Türkiye Karadağ maçı canlı izle! (TRT1 CANLI YAYIN)

Milli Takım'da gençleştirmeye giden Lucescu önderliğindeki Türkiye, Karadağ karşısında. Şifresiz yayınlanacak Karadağ Türkiye maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde TRT1 canlı yayın linki yer alıyor. İşte Karadağ Türkiye milli maçı detayları...

Milli takım Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 öne geçti. Millierimiz 23. dakikada Okay Yokuğlu’nun golüyle durumu 2-0’a getirdi. Karadağ 45. dakikada Ivanic’in golüyle skoru 2-1 yaptı. Kadroya çağrılan genç isimlerle gelecek jenerasyonun temellerini atan Lucescu, Karadağ karşısına çıkıyor. Şifresiz olarak TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak Karadağ Türkiye maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İlk kez, 29 Mayıs 2016’da hazırlık maçında Antalya’da karşı karşıya gelen Türkiye Karadağ maçında, Mehmet Topal’ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. İşte nefesleri kesecek Karadağ Türkiye TRT 1 canlı izle linki, maçın ilk 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen her şey…

TÜRKİYE KARADAĞ CANLI İZLE

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA,?

Karadağ Türkiye hazırlık maçı bu akşam saat 20:10'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takımımızın kaptanı Mehmet Topal, Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü 29 Mayıs 2016 tarihinde Karadağ'ı 1-0 yendiğimiz özel maçta kaydetmişti. pic.twitter.com/Ub8F6EE0jb — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 27 Mart 2018

TÜRKİYE KARADAĞ İLK 11

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

KARADAĞ: Danijel Petkovic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Marko Simic, Nikola Vukcevic, Marko Vesovic, Marko Jankovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Adam Marusic, Fatos Beqiraj

2018’DEKİ İKİNCİ MİLLİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, 2017 yılında yaptığı 6’sı resmi, 4’ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016’da hazırlık maçında Antalya’da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal’ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Karadağ-Türkiye maçından kareler pic.twitter.com/JdU56cSpXu — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 27 Mart 2018

SELÇUK İNAN KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, dün akşam yapılan antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan'ın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynanacak özel maça kadar iyileşemeyeceği belirtildi. Açıklamada, tedavisine kulübünde devam edecek Selçuk İnan'ın bugün Antalya'dan İstanbul'a döneceği ifade edildi.