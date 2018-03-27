CANLI YAYIN: İngiltere İtalya maçı canlı izle! İtalya İngiltere maçı hangi kanalda?

Eski günlerini mumla arayan İngiltere ile İtalya, Wembley'de karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı kaçırmak isteyenler için haberimizin içinde İngiltere İtalya maçı canlı izle linki yer alıyor Peki, İngiltere İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son yıllarda istedikleri çıkışı gösteremeyen İtalya İngiltere bu kez hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası’na grubunu lider olarak tamamlayarak katılan İngiltere, baraj maçında İsveç’e elenerek Dünya Kupası’na katılamayan İtalya karşısında neler yapacak merak konusu. İki güçlü milli takımın mücadelesini izlemek isteyen futbol severler İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. İşte dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol tutkunları için İngiltere İtalya canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları…

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