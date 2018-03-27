Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI | Karadağ 1-2 Türkiye | İkinci yarı oynanıyor…

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı takibi 'Skor'da... Millilerin gollerini Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu kaydetti. Okay Yokuşlu milli formayla ilk kez golle tanışmış oldu. Karadağ'ın golü ise Mirko Ivanic'ten geldi.
19:2027 Mart 2018
0
CANLI | Karadağ 1-2 Türkiye | İkinci yarı oynanıyor…

A Milli Takımımız, özel maçta Karadağ ile karşılaşıyor. Podgorica Şehir Stadı’nda saat 20.10’da başlayan karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.

Müsabakada Mazic’in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise, Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanović.

Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanırken anbean takibi ‘Skor’da…

A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazanmayı başardı.

KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE (İkinci yarı oynanıyor..)

GOL: Cengiz Ünder 11′, Okay Yokuşlu 23′, Mirko Ivanic 45′

İlk 11’ler;

KARADAĞ: Danijel Petkovic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Marko Simic, Nikola Vukcevic, Marko Vesovic, Marko Jankovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Adam Marusic, Fatos Beqiraj.

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

27 Mart 2018 İngiltere`de milli takımında güvenlik skandalı! Oyuncuların odasına girdiler İngiltere Milli Takımı'nın kaldığı otelde patlak veren güvenlik skandalı İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Lingard ve Rashford'un kaldığı odaya otel görevlisiymiş gibi giren bir taraftar oyuncuları videoya kaydetti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Karadağ türkiye
Son güncelleme: 21:13 | 27.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER