CANLI | Karadağ 1-2 Türkiye | İkinci yarı oynanıyor…

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı takibi 'Skor'da... Millilerin gollerini Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu kaydetti. Okay Yokuşlu milli formayla ilk kez golle tanışmış oldu. Karadağ'ın golü ise Mirko Ivanic'ten geldi.

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