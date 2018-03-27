CANLI | Karadağ 1-2 Türkiye | İkinci yarı oynanıyor…
A Milli Takımımız, özel maçta Karadağ ile karşılaşıyor. Podgorica Şehir Stadı’nda saat 20.10’da başlayan karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.
Müsabakada Mazic’in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise, Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanović.
Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanırken anbean takibi ‘Skor’da…
A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazanmayı başardı.
KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE (İkinci yarı oynanıyor..)
GOL: Cengiz Ünder 11′, Okay Yokuşlu 23′, Mirko Ivanic 45′
İlk 11’ler;
KARADAĞ: Danijel Petkovic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Marko Simic, Nikola Vukcevic, Marko Vesovic, Marko Jankovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Adam Marusic, Fatos Beqiraj.
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
A Milli Takımımızın kaptanı Mehmet Topal, Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü 29 Mayıs 2016 tarihinde Karadağ'ı 1-0 yendiğimiz özel maçta kaydetmişti. pic.twitter.com/Ub8F6EE0jb
— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 27 Mart 2018