Bursaspor’a iyi haber

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Ertuğrul Ersoy da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda ve geniş alanda kontrol pas oyunu oynadı. Tedavisi tamamlanan Ertuğrul Ersoy bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, bugün akşamüzeri yapacağı ikinci antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.