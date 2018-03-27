Aykut Kocaman’ın son kehaneti!

Ligin ilk yarısında liderle aralarında 8 puan varken "Fark suni" diyerek haklı çıkan Kocaman, gelecek 3 haftada G.Saray, Başakşehir ile Beşiktaş'ın kayıp yaşayacağını ve ellerine fırsat geçeceğini düşünüyor.

Lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı indirme şansını kaçıran F.Bahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, şampiyonluğa olan inancını kaybetmiş değil. Ligin ilk yarısında da 9. haftada oynanan G.Saray derbisi öncesi, 1. sıradaki rakipleriyle aralarında bulunan 8 puan için “Fark suni” açıklamasıyla gündem yaratan tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girerek bir anlamda haklı çıkmıştı.

Milliyet’in haberine görei, ezeli rakiplerini sahalarında yenememelerine rağmen fikstürün hala birçok sürprize gebe olduğunu düşünen Kocaman’m kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda “G.Saray’la berabere kalarak büyük bir fırsatı teptik, bu doğru. Ancak önümüzdeki 3 hafta çok kritik. Rakiplerimiz burada puan kayıpları yaşayabilir. Bu süreci hatasız geçersek elimize yine fırsatın geçeceğine inanıyorum” dediği öğrenildi.

PAZARTESİ AVANTAJ OLABİLİR

Aykut Kocaman ayrıca 27. haftada deplasmanda Kayseri ile oynayacakları maçın pazartesi günü olmasının kendileri için avantaj yaratabileceğini düşünüyor. G.Saray beraberliği sonrası takımda moral anlamında büyük bir çöküş olduğunu gözlemleyen Kocaman’m rakiplerin puan kaybetmeleri halinde pazartesi daha hırslı bir oyuncu grubunun sahada olacağına inandığı ifade edildi.

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