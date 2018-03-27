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Anna Semenovich açıkladı: ‘Tek rakibim göğüslerim’

Eski artistik buz patenci Anna Semenovich, yaptığı röportajda kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti.
08:2327 Mart 2018
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Anna Semenovich açıkladı: ‘Tek rakibim göğüslerim’

Anna Semenovich, yaptığı röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda şarkıcı olan Rus sporcu, kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti.

Spor kariyerine son veren, ardından şarkıcılığa başlayan Semenovich, kariyeri hakkında konuşurken büyük göğüslerinden şikayetçi oldu.

37 yaşındaki eski buz patenci, “Ülkem adına madalya alırken de, şarkı söylerken de göğüslerim hep önümdeydi.

Sanırım Rusya’nın en büyük göğüslerine sahibim! Açıkçası göğüslerim, benim tek rakibim” şeklinde konuştu.

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Etiketler
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