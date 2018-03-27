Anderson Talisca’nın menajerinden Roma ve transfer açıklaması

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın radarında olduğu iddia edilen Beşiktaşlı Anderson Talisca hakkında oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca hakkında çıkan transfer dedikodularına menajeri Carlos Leite yanıt verdi.

İtalya’dan Roma’nın peşinde olduğu iddia edilen Talisca için İngiliz devi Manchester United’ın da devrede olduğu öne sürüldü. Konu hakkında İtalyan basınına konuşan Leite, “Roma’nın ilgisi hoşumuza gitti ama bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadık” dedi.

Roma Sportif Direktörü Monchi ile görüştüğü iddialarını yanıtlayan Leite, “Monchi ile Talisca hakkında hiç görüşmedim. Onun geleceği hakkında şu an bir şey söylemem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Monchi de yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı hakkında bir girişimde bulunmadıklarını dile getirmişti.

Beşiktaş ile bu sezon 38 maça çıkan Talisca 16 gol atma başarısı gösterirken sergilediği başarılı performansla Brezilya Milli Takımı kadrosuna da alındı.

Monchi: `Talisca ve Çağlar Söyüncü`yü de takipteyiz` Milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya Seri A ekibi Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Almanya Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'yü takip ettiklerini açıkladı. İlgili Haberi Oku