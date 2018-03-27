Almanya Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Dünya futbolunun iki güçlü ekibi hazırlı maçı için karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası öncesinde iddialı kadroları ile rakiplerine göz dağı vermek isteyen Almanya Brezilya maçı nefesleri kesecek. Brezilya Milli Takımı kampına davet edilen fakat Beşiktaşlı Talisca’nın bu maçta süre bulması bekleniyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2014 Dünya Kupası’nda yarı finalde Brezilya’yı 7-1 yenerek büyük bir galibiyet almıştı. Bu yenilginin acısını çıkartmak isteyen Brezilya rakibini devirmenin peşinde. Peki futbol severlerin heyecanla beklediği Brezilya Almanya hangi kanalda, saat kaçta? İşte Almanya Brezilya maçı canlı izle linki ve dev maçın detayları…
ALMANYA BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE
ALMANYA BREZİLYA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Almanya Brezilya maçı bu akşam 21:45’te başlayacak. Mücadele Ülke TV canlı yayın ekranlara gelecek.