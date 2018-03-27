Almanya Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya Kupası'nın en büyük iki favorisi Brezilya Almanya karşı karşıya geliyor. Son Dünya Kupası'nda Almanya'ya 7-1 yenilen Brezilya geçmişin intikamını almak istiyor. Peki, Almanya Brezilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Ülke TV canlı yayınlayacağı Almanya Brezilya maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları...

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