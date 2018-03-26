Yılmaz Vural yurt dışından aldığı teklifi açıkladı

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, yurt dışından aldığı teklifi açıkladı...

İşte Yılmaz Vural’ın yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar;

Yılmaz Vural’ın şampiyonluk favorisi

“Tabii Galatasaray önde bir adım Fatih Hoca ile geçmişe göre puan daha fazla. Türk futbolunu ve kulüp yapısı için tabii avantaj.

Beşiktaş’ın oyuncu kalitesi ve uygulama anlamında önde olduğunu düşünüyorum.Galatasaray da istikrar yakaladı ve gidiyor. Fenerbahçe de dibine kadar bırakmaz. Başakşehir’in de istikrarı var.”

“Seyirci veli nimetimiz. Fenerbahçe seyircisi uygulamayı sevmedi. Galatasaray derbisi hariç stadyuma gitmedi, iyi bir kadro kurulamadı diye düşündü. Beşiktaş ise iyi kadrosu var. Avrupa’da başarılı olud seyirci geliyor”

Arda Turan ve Başakşehir değerlendirmesi

“Başakşehir için ‘Çin veya Katar’a satılacak ‘diyorlar. Barcelona’dan Arda pazarlama için önemli strateji.Arda, bekleni veremedi ama antrenman eksikliği ve sakatlık sorunu çıktı. Bu bir projedir. Başakşehir de bir proje takımıdır. En sorunsuz ve kadro yapısı iyi olan takım. Büyük takım olması için şampiyon olması gerekiyor. Müthiş bir geleceği olan kulüp olma yolunda ilerliyor. Ben istiyorum ki değişik takımlar şampiyon olsun ki büyük takımlar kendilerine çeki düzen versinler.”

Yılmaz Vural, teklif aldığı takımı açıkladı!

“Biz yabancılar için yabancı antrenör oluyoruz. Türkçe anlamayan yabancılar ile çalışıyoruz. İran’dan Ertuğrul Sağlam’ın gittiği Tractor Sazi takımı ile görüştüm. Menajer problemi oldu ve sonra da Ertuğrul gitti.”

(Ajansspor)

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