VAR Türkiye’de ilk kez çevrimiçi uygulandı

Antalya'da, Finlandiya ile Malta arasında oynanan özel milli maçta video yardımcı hakem (VAR) sistemi kullandı ve böylece Türkiye'de ilk kez bir karşılaşma sırasında VAR sistemi çevrimiçi olarak uygulanmış oldu.

Finlandiya ile Malta, kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da özel maçta karşılaştı. FIFA kokartlı Türk hakemlerden Hüseyin Göçek’in düdük çaldığı karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yaptı. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Bu karşılaşma ile birlikte Türkiye’de ilk kez online (çevrimiçi) ‘VAR’ uygulaması yapıldı. Türkiye’deki VAR çalışmaları sonrasında FIFA ve IFAB izinleri alınarak müsabakada hakemin, VAR hakemiyle doğrudan iletişim kurabildiği uygulama gerçekleştirildi. Müsabakada VAR olarak Halis Özkahya ve asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık görev aldı. Maçı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Serdar Tatlı ile Erol Ersoy ve Süper Lig hakemleri de izledi.

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FİNLANDİYA KAZANDI

Maçta Finlandiye, Malta karşısında üstün futbol oynadı. Finlandiya, ilk yarıyı 13’üncü ve 27’nci dakikada Teemu Pikku, 23’üncü dakikada da Kalle Taimi’nin golüyle 3-0 önde tamamladı. 85’inci dakikada Fredrik Jensen ve 3 dakika sonra da Pyry Soiri Malta filelerini havalandırdı. Finlandiya, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Maçta iki ülkenin taraftarı da tribünden takımlarını destekledi.

İKİNCİ DEFA AZERBAYCAN MAKEDONYA MAÇINDA UYGULANACAK

Türkiye’de VAR yarın Antalya Mardan Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak Azerbaycan, Makedonya müsabakasında da uygulanacak. Bu maçta ise Halis Özkahya düdük çalarken yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak, Ali Palabıyık 4. hakem olarak görev alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır ‘VAR’, Hüseyin Göçek ise ‘AVAR’ olarak görev üstlenecek. Antalya’da oynanacak iki milli müsabaka ile VAR’ın Türkiye’ye kazandırılmasında çok önemli bir adım atılacağı ifade edildi. ONLİNE UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

VAR sisteminin online uygulamalarında maçın hakemi ile VAR aracında bulunan Video Yardımcı Hakemi arasında doğrudan iletişim kurulabilecek. VAR kapsamına giren pozisyon ile ilgili Video Yardımcı Hakem, müsabaka hakemini uyarabilecek. Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirebilecek. Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde olacak.

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